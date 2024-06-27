Льготы по транспортному налогу расширены в Вологодской области. Поправки, принятые в ходе 36-й сессии ЗСО, касаются инвалидов всех категорий и одного из родителей усыновителей, опекунов или попечителей ребенка-инвалида.

Сейчас они имеют льготу по транспортному налогу в отношении одного из следующих транспортных средства по выбору налогоплательщика:

- автомобиль легковой с мощностью двигателя до 150 л.с.;

- мотоцикл с двигателем до 40 л.с.;

- снегоход, мотосани с двигателем до 50 л.с.;

- катер, моторная лодки и другие водные средства с двигателем до 100 л.с.;

- грузовой автомобиль с двигателем до 85 л.с.

При превышении указанных мощностей налог уплачивается в полном объеме.

«Теперь предлагается освободить данную категорию налогоплательщиков от уплаты транспортного налога в отношении легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно либо иного транспортного средства - на сумму налога, рассчитанную для легкового автомобиля с мощностью двигателя 150 лошадиных сил. Указанная сумма составит 5 250 рублей. Льгота будет предоставляться в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика», - рассказал председатель комитета ЗСО по бюджету и налогам Роман Заварин.

Добавим, что в 2022 году получателями льготы стали 9623 вологжанина. Предполагается, что теперь их количество увеличится на 1300 человек. Объем господдержки за счет средств областного бюджета вырастет на 7 миллионов рублей до 26,5 миллионов.