Депутаты утвердили полномочия города по уборке неразграниченных территорий

На сегодняшней сессии Вологодской городской Думы депутаты поддержали решение «О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий».

Речь идет об уборке территорий, собственность на которые не разграничена. Правилами благоустройства ранее была предусмотрена уборка неразграниченных территорий только в рамках утвержденного перечня – дороги, парки, скверы, проезды.

«Утвердили полномочия города по уборке территорий, собственность на которые не разграничена в соответствии с поручением врио главы региона Георгия Филимонова: чтобы городские территории вне зависимости от их принадлежности были чистыми и ухоженными. Мне и моим коллегам поступает масса обращений по уборке именно неразграниченных территорий. Летом – по покосам травы, зимой – по уборке снега. Теперь и они будут содержаться в порядке», - отметил глава Вологды Юрий Сапожников.

В этом году начало работу МКУ «Зеленстрой», сейчас для него закупается необходимая техника и оборудование. Это позволит увеличить число территорий для уборки и содержания в рамках заложенных объемов финансирования.