Многодетные семьи Вологодчины обеспечат микроавтобусами

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов анонсировал новую программу «Транспорт для многодетных семей» в рамках проекта «Стратегия 2.0». Об этом он сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве региона. Микроавтобусы закупят для семей, воспитывающих семь и более детей, и передадут в безвозмездное пользование.

«Предполагается за счет бюджета области приобрести 8-местные пассажирские микроавтобусы российского производства категории "В" стоимостью до 3,2 миллиона рублей. В настоящее время на территории Вологодской области проживает 113 многодетных семей, имеющих семь и более детей. Есть даже семьи, которые имеют 12 детей. Это в том числе и приемные дети», – прокомментировал председатель Правительства области Александр Мордвинов.

Реализация программы запланирована на ближайшие три года. В частности, в 2024 году автомобилями обеспечат 45 семей. Средства на эти цели, в размере 144 миллионов рублей, уже предусмотрены бюджетом. До 1 сентября состоится передача 20 автомобилей. Еще 25 автомобилей передадут до 1 ноября.

В 2025 году транспортом обеспечат 38 семей. Финансирование составит более 121 миллиона рублей. В 2026 году микроавтобусы получат еще 30 семей. Из областного бюджета выделят 96 миллионов рублей.