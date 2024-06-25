В Череповце пройдет турнир по боксу мирового уровня

[ Спорт ]

Масштабный турнир по профессиональному боксу под эгидой заместителя губернатора Вологодской области Александра Поветкина пройдет в Череповце в конце августа

«Организуем большой международный боксерский турнир в Череповце под эгидой Александра Поветкина. Это будет большой вечер профессионального бокса, который будет транслироваться на телеканале РЕН, соответствующая договоренность уже достигнута с телеканалом и Национальной медиагруппой», – рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов в ходе оперативного совещания с правительством Вологодской области.

Ранее организацию подобного турнира врио губернатора обсудил с российским спортивным менеджером и организатором матчей Владимиром Хрюновым на встрече в Москве. Участие в обсуждении также приняли заместитель губернатора Александр Поветкин и председатель Правительства области Александр Мордвинов.

По словам Георгия Филимонова, встреча позволила сделать первый шаг к качественному и количественному росту крупных спортивных мероприятий на территории Вологодской области.

Теги:
бокс турнир трансляция
Фото: телеграм-канал Георгия Филимонова
 

Последние новости

В Череповце пройдет турнир по боксу мирового уровня
В Вологодской области увеличат заработную плату «неуказным» бюджетникам
Житель Вожеги убил двух человек в день выхода из спецприемника
Эффективность работы депутатов будут оценивать по специальной методике
Неиспользуемый вагон загорелся в Вологде
Стали известны причины появления червей в водопроводной воде Череповца
В Вологде запретят продажу алкоголя
Полиция Череповца устанавливает потерпевших по делу лже-гаишника
Майский «Олимп» потерпел третье поражение в первенстве «Золотого кольца»
Два человека погибли в роковой аварии под Соколом