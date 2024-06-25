В Череповце пройдет турнир по боксу мирового уровня

Масштабный турнир по профессиональному боксу под эгидой заместителя губернатора Вологодской области Александра Поветкина пройдет в Череповце в конце августа

«Организуем большой международный боксерский турнир в Череповце под эгидой Александра Поветкина. Это будет большой вечер профессионального бокса, который будет транслироваться на телеканале РЕН, соответствующая договоренность уже достигнута с телеканалом и Национальной медиагруппой», – рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов в ходе оперативного совещания с правительством Вологодской области.

Ранее организацию подобного турнира врио губернатора обсудил с российским спортивным менеджером и организатором матчей Владимиром Хрюновым на встрече в Москве. Участие в обсуждении также приняли заместитель губернатора Александр Поветкин и председатель Правительства области Александр Мордвинов.

По словам Георгия Филимонова, встреча позволила сделать первый шаг к качественному и количественному росту крупных спортивных мероприятий на территории Вологодской области.