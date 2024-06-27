В Вологодской области увеличат заработную плату «неуказным» бюджетникам

Об этом сегодня сообщил врио губернатора Георгий Филимонов в ходе оперативного совещания в Правительстве Вологодской области.

«С 1 июля будет повышена зарплата «неуказным» бюджетникам на 10%. За трехлетний период на эти цели планируем направить почти 4 миллиарда рублей. В этом году выделены 832,5 миллиона рублей. Это очень важная веха», - рассказал Георгий Филимонов.

К «неуказным» бюджетникам относятся работники, которые не были упомянуты в «майских указах» Владимира Путина и зарплата которых не зависит от установленного минимального размера оплаты труда. В частности, изменения коснутся сотрудников государственных и муниципальных учреждений, которые напрямую не занимаются, например, педагогической или медицинской деятельностью, но работают в соответствующих учреждениях.