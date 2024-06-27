Житель Вожеги убил двух человек в день выхода из спецприемника

Прокуратура Вологодской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении неоднократно судимого 46-летнего жителя Вожегодского района. Он обвиняется в убийстве двух лиц.

По версии следствия, 13 января этого года обвиняемый освободился из специального приемника УМВД России по г. Вологде после отбытия административного наказания. В тот же вечер он познакомился с 41-летним мужчиной, с которым они решили вместе выпить. Позже новые приятели отправились по месту жительства вологжанина в квартиру по улице Карла Маркса. Там они продолжили распивать спиртное совместно с 64-летней женщиной. В процессе между тремя собутыльниками произошел конфликт, в результате которого вожегодец нанес множественные удары потерпевшим в область шеи и груди. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия. А обвиняемый скрылся с места совершения преступления, попытавшись уничтожить следы совершенного преступления.

Личность преступника установили полицейские и нашли его в одном из близлежащих общежитий, после чего доставили к следователю и задержали. При допросе мужчина признался в содеянном. Сейчас ему грозит пожизненное лишение свободы.

Уголовное дело будет направлено в Вологодский областной суд для рассмотрения по существу.