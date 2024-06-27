Эффективность работы депутатов будут оценивать по специальной методике

Для оценки эффективности работы депутатов Законодательного собрания Вологодской области будет введен свой KPI – (ключевой показатель эффективности). Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил новый спикер регионального парламента Сергей Жестянников, избранный накануне. По его словам, KPI позволит объективно оценивать вклад депутатов в развитие территорий и улучшение жизни населения.

«С каждым депутатом проведем определенную работу, будем выезжать на их округа и там будем узнавать, насколько депутат узнаваем, какая у него электоральная группа и что он планирует делать», - рассказал Сергей Жестянников.