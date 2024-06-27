Неиспользуемый вагон загорелся в Вологде

Пожар произошел вчера на улице Кирова рядом с домом №79б на территории железнодорожного предприятия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области. Сообщение о возгорании поступило около девяти часов вечера. Женщина-охранник обнаружила, что горит списанный неэксплуатируемый пассажирский вагон.

По ее словам, в 17:00 она пришла на работу, обошла территорию и вернулась на пост охраны. А в 20:40 почувствовала запах гари. Выйдя на улицу, она увидела горящий вагон, позвонила в пожарную охрану, и начала самостоятельно тушить огонь водой.

Когда сотрудники МЧС прибыли на место происшествия, площадь пожара уже составляла 45 квадратных метров. В 10 часов вечера возгорание было полностью ликвидировано. В результате пожара повреждёнными оказались лакокрасочное покрытие, внутренняя отделка и остекление вагона.

Причиной пожара специалисты считают поджог.