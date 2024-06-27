В Вологде запретят продажу алкоголя

В Вологде в ближайшую субботу, 29 июня, запретят розничную продажу алкогольной продукции. Запрет будет действовать в соответствии с федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Напомним, в субботу, помимо Дня молодежи, Вологда также будет праздновать День города.

Нарушители запрета будут оштрафованы. Должностные лица на сумму от 20 до 40 тысяч рублей, юридические лица на сумму от 100 до 300 тысяч рублей.

Запрет не распространяется на предприятия общепита.