В Вологде запретят продажу алкоголя

[ Общество ]

В Вологде в ближайшую субботу, 29 июня, запретят розничную продажу алкогольной продукции. Запрет будет действовать в соответствии с федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Напомним, в субботу, помимо Дня молодежи, Вологда также будет праздновать День города.  

Нарушители запрета будут оштрафованы. Должностные лица на сумму от 20 до 40 тысяч рублей, юридические лица на сумму от 100 до 300 тысяч рублей.

Запрет не распространяется на предприятия общепита.

Теги:
запрет продажа алкоголя
 

Последние новости

В Вологде запретят продажу алкоголя
Полиция Череповца устанавливает потерпевших по делу лже-гаишника
Майский «Олимп» потерпел третье поражение в первенстве «Золотого кольца»
Два человека погибли в роковой аварии под Соколом
43 вопроса было рассмотрено в ходе 26-й сессии Законодательного собрания области
Классные чины введут в Вологодской области для муниципальных служащих
В Череповце готовятся к расторжению соглашения с «Газпром теплоэнерго Вологда»
Жители Череповца находят в водопроводной воде червей
Двое вожегодцев оштрафованы за применение насилия к детям
Вологодская древесина представлена на международной выставке в Китае