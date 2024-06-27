Полиция Череповца устанавливает потерпевших по делу лже-гаишника

[ Общество ]

Череповецкая полиция устанавливает потерпевших по делу лже-гаишника. Сейчас в уголовном деле, возбужденном по статье за мошенничество, 25 эпизодов на общую сумму в 2,5 млн рублей.

По информации УМВД Череповца, 42-летний мужчина, который представлялся сотрудником Госавтоинспекции, предлагал свои услуги по изготовлению водительских удостоверений.

«Хищения производились как через сайт бесплатных объявлений, где фигурант предлагал свои услуги по изготовлению водительского удостоверения, так и при личной встрече», - уточнили в УМВД города.

Всех потерпевших от деятельности данного гражданина просят позвонить по телефону в Череповце 8-911-505-75-75.

мошенничество

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