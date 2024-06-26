Два человека погибли в роковой аварии под Соколом

[ Происшествия ]

Жесткая авария произошла сегодня в Сокольском округе. Во время случайного столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, среди которых 12-летний ребенок. ДТП случилось на 12-м километре автодороги Сокол-Харовск.

По информации регионального УМВД, автомобиль Форд Фокус, которым управлял 43-летний мужчина, начал обгон двух автомобилей – лесовоза и идущей впереди Нивы Шевроле. До полного завершения маневра водитель Форда заметил встречный автомобиль и резко выкрутил руль, чтобы вернуться на свою полосу. При этом Форд задел переднее левое крыло обгоняемой Нивы, которую после касания вынесло не встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Рено Логан.

«В результате ДТП погиб водитель «Нивы» и ее 12-летний пассажир. По всей видимости, ребенок не был пристегнут ремнем безопасности и вылетел из машины. Еще двое участников аварии доставлены в медучреждение: пассажирка «Нивы» 1967 года рождения и водитель «Рено Логан» - мужчина 1981 года рождения», - говорится в сообщении.

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