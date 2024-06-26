43 вопроса было рассмотрено в ходе 26-й сессии Законодательного собрания области

43 вопроса рассмотрено сегодня в ходе 26-й сессии Законодательного собрания области.

Один из них касается областного материнского капитала. Размер единовременной денежной выплаты в связи с рождением и усыновлением третьего или последующих детей увеличен со 100 до 150 тысяч рублей.

Другой закон уравнивает права детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Теперь, по аналогии с детьми с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, которые получают основное общее или среднее общее образование в образовательных учреждениях, смогут питаться за счет средств областного бюджета. Для них будет организован двухразовый прием пищи.

Помимо этого, с 1 июля 2024 года увеличивается размер ежемесячного пособия на ребенка-инвалида и ребенка с ВИЧ-инфекцией до 25 процентов установленного в области прожиточного минимума на детей. В 2024 году это 3 785 рублей в месяц.

Целый ряд законов принят в поддержку педагогических работников. Теперь право на получение единовременной выплаты в размере 500 тысяч рублей при переезде в сельскую местность получат молодые педагоги, которые во время обучения начали трудиться в сельской общеобразовательной организации и после выпуска продолжили работать на том же месте. Ранее такие случаи в законе прописаны не были, поэтому специалисты оставались без поддержки. Помимо этого, у педагогов на селе появилась возможность однократно в течение 5 лет после получения единовременной выплаты сменить место работы без возврата денежных средств за неотработанное время. Одно из условий – нужно вновь трудоустроиться в учреждение в сельской местности.

Также парламентарии поддержали закон, предоставляющий единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей педагогическим работникам на селе на приобретение жилья.

Кроме этого, принят закон, который устанавливает выплаты в размере 1 млн. рублей педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, которые поступят на работу учителем физики, математики, информатики в Вологду или Череповец с 1 июля 2024 по 31 декабря 2029 года.

Для медицинских работников также предусмотрен целый ряд новых мер поддержки. Депутаты увеличили размер единовременных компенсационных выплат по программе «Земский врач» до 2,5 млн. рублей, в случае трудоустройства в медицинские организации, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях – до 3 млн. рублей. По программе «Земский фельдшер» выплаты увеличены до 1 млн. и 1,5 млн. рублей соответственно.

Врачам и среднему медицинскому персоналу при устройстве на работу на отдельные специальности в медорганизации Вологды и Череповца будет предоставлена единовременная выплата в размере 1 млн. рублей и 500 тысяч рублей соответственно.

Студенты медицинских ВУЗов и колледжей, заключивших договоры о целевом обучении, смогут рассчитывать на ежемесячные денежные выплаты в размере 6 тысяч рублей. Обучающиеся по программам ординатуры на таких же условиях будут получать 8 тысяч рублей.

Большой комплекс мер поддержки депутаты поддержали в отношении работников агропромышленного комплекса. Для студентов-очников, заключивших целевые договоры и получающих среднее профессиональное образование по специальностям, в том числе «ветеринария», «оператор машинного доения», «мастер животноводства» и другие, впервые установлена ежемесячная денежная выплата в размере 4 тысячи рублей. Студентам вузов, которые учатся на зоотехника, ветеринара, агроинженера и агронома, стипендию увеличили с 4 до 6 тысяч рублей.

Также теперь земельный участок в безвозмездное пользование смогут получить не только аграрии, но и другие специалисты, работающие в агропромышленном комплексе. На поддержку смогут рассчитывать бухгалтеры, электротехники, экономисты, строители и энергетики.

Изменения в закон о предоставлении земельных участках коснулись и Вологодского округа. Теперь специалисты агропромышленного комплекса смогут получить землю на всей территории округа, а не только в несколько поселениях, как было установлено ранее.