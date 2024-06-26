Классные чины введут в Вологодской области для муниципальных служащих

Для муниципальных служащих Вологодской области вводятся классные чины. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на сессии Законодательного собрания. Классные чины для муниципальных служащих вводятся с 1 января 2025 года. Законопроект также устанавливает размер ежемесячных выплат муниципальных служащих в соответствии с присвоенным классным чином.

«Этого решения муниципальные служащие ждали очень давно. Такой закон работает во многих регионах России. Во-первых, повышается престиж и статус муниципальной службы. Частично решаются кадровые проблемы местного самоуправления. В-третьих, муниципальные служащие получат доплату за классные чины. Мы прекрасно знаем, что уровень оплаты труда муниципальных служащих невысокий, проблему было необходимо решать. Я уверен, что данный закон повысит качество управления муниципалитетами», - рассказал председатель комитета ЗСО по вопросам местного самоуправления Александр Гордеев.