В Череповце готовятся к расторжению соглашения с «Газпром теплоэнерго Вологда»

Сегодня депутаты Череповецкой городской Думы единогласно проголосовали за расторжение концессионного соглашения с "Газпром теплоэнерго Вологда". Об этом сообщил мэр города Вадим Германов на своей официальной странице ВКонтакте.

12 лет назад МУП "Теплоэнергия" и ООО "Вологдагазпромэнерго" (позже переименованное в "Газпром теплоэнерго Вологда") подписали договор аренды котельных. Главной целью заключения такого договора была модернизация городской системы теплоснабжения. Позже, в 2018 году, было подписано концессионное соглашение по теплосетям, рассчитанное до конца 2037 года.

«Сегодня депутаты согласовали возможность расторжения договоров концессии и аренды котельных. А это значит, что после завершения всех юридических процедур сети и котельные вернутся в собственность города, а управлять ими будет МУП "Теплоэнергия". Вне зависимости от того, кому принадлежат сети, главным для нас остается подготовка к зиме. Именно эту первоочередную задачу предстоит выполнять всем в ближайшие 2,5 месяца», – рассказал Вадим Германов.

Мэр Череповца отметил, что протяженность тепловых сетей в Череповце сейчас более 330 километров в двухтрубном исчислении, тепловую энергию производят 5 городских котельных.