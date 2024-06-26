В Череповце готовятся к расторжению соглашения с «Газпром теплоэнерго Вологда»

[ Общество ]

Сегодня депутаты Череповецкой городской Думы единогласно проголосовали за расторжение концессионного соглашения с "Газпром теплоэнерго Вологда". Об этом сообщил мэр города Вадим Германов на своей официальной странице ВКонтакте.

12 лет назад МУП "Теплоэнергия" и ООО "Вологдагазпромэнерго" (позже переименованное в "Газпром теплоэнерго Вологда") подписали договор аренды котельных. Главной целью заключения такого договора была модернизация городской системы теплоснабжения. Позже, в 2018 году, было подписано концессионное соглашение по теплосетям, рассчитанное до конца 2037 года.

«Сегодня депутаты согласовали возможность расторжения договоров концессии и аренды котельных. А это значит, что после завершения всех юридических процедур сети и котельные вернутся в собственность города, а управлять ими будет МУП "Теплоэнергия". Вне зависимости от того, кому принадлежат сети, главным для нас остается подготовка к зиме. Именно эту первоочередную задачу предстоит выполнять всем в ближайшие 2,5 месяца», – рассказал Вадим Германов.

Мэр Череповца отметил, что протяженность тепловых сетей в Череповце сейчас более 330 километров в двухтрубном исчислении, тепловую энергию производят 5 городских котельных.

Теги:
теплоэнергия Газпром контракт
Фото: Вадим Германов
 

Последние новости

В Череповце готовятся к расторжению соглашения с «Газпром теплоэнерго Вологда»
Жители Череповца находят в водопроводной воде червей
Двое вожегодцев оштрафованы за применение насилия к детям
Вологодская древесина представлена на международной выставке в Китае
В Верховажской ЦРБ мужчина разбрызгал перцовый баллончик в лицо медику
Георгий Филимонов поблагодарил Андрея Луценко за работу в парламенте
Вологодские депутаты выбрали нового спикера Законодательного собрания
Георгий Филимонов вошел в состав Совета глав субъектов РФ при МИД
Андрей Луценко заявил о дополнительном финансировании для ряда отраслей
MMS-рассылки выросли в четыре раза