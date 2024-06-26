Двое вожегодцев оштрафованы за применение насилия к детям

На прошлой неделе Вожегодский районный суд рассмотрел два материала по делам об административных правонарушениях по статье «Побои», совершенных в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Первый случай произошел вечером 25 февраля. 33-летний мужчина и его 12-летний сын находились у себя дома в поселке Вожега. В какой-то момент отец сделал ребенку замечание, но, по мнению родителя, мальчик не отреагировал должным образом. Тогда мужчина схватил ремень и дважды ударил сына по спине. На следующий день мальчик рассказал о произошедшем своему классному руководителю и медицинскому работнику. При осмотре у подростка обнаружили гематому в области поясницы.

Администрация школы обратилась в полицию с просьбой принять соответствующие меры к отцу ребенка по факту жестокого обращения с несовершеннолетним. На суде мужчина не стал оспаривать факт правонарушения.

Вторая история случилась чуть раньше, 20 февраля, в Кадниковской школе. 33-летняя женщина зашла в один из учебных кабинетов, схватила 10-летнего мальчика за одежду и толкнула его. Подросток стукнулся локтем и головой о парту. После этого, женщина еще раз толкнула школьника – на этот раз он упал и ударился головой о пол.

Свои действия женщина объяснила тем, что незадолго до этого в ходе игры мальчик по неосторожности ударил свою одноклассницу – ее дочь. По этому поводу она и пришла «побеседовать» с ребенком.

В полицию обратилась директор школы. На суде родительница не признала вину, пояснив, что мальчика не толкала, а лишь брала его за рукав рубашки и предлагала сесть на стул.

В обоих случаях суд признал вожегодцев виновными в совершении административного правонарушения и назначил штраф по 5 000 рублей каждому.