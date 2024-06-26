Вологодская древесина представлена на международной выставке в Китае

Российский лесопромышленный холдинг Segezha представляет свою продукцию в Китае на V Международной выставке древесных материалов и изделий из древесины SYLVA WOOD 2024.

В Шанхае компания демонстрирует международному сообществу большеформатную фанеру из цельного березового шпона, в частности «танкерную фанеру», применяемую в СПГ-судах. Среди эксклюзивной продукции также - CLT-панели для деревянного домостроения. Чтобы потенциальные клиенты могли оценить структуру материала и инженерные решения, применяемые в строительстве, на стенде компании из CLT возведен демонстрационный дом.

«Segezha Group высоко оценивает потенциал торгово-экономического сотрудничества с КНР и другими странами Юго-Восточной Азии, рассматривая их в качестве приоритетных рынков. Мы принимаем активное участие в деловой программе выставки SYLVA WOOD 2024, обсуждая тренды развития рынков и перспективы использования инженерных деревянных конструкций в Азии, презентуя преимущества нашей продукции, при производстве которой приоритетом является снижение «углеродного следа» и применение лучших практик в области устойчивого развития», - говорит вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду Segezha Group Кермен Манджиева.

В ходе панельной дискуссии, посвященной развитию взаимовыгодных отношений России и КНР в лесопромышленной отрасли, директор по аналитике Segezha Group Надежда Рязанцева отметила растущий спрос на березовую фанеру в Китае – за 5 лет страна в несколько раз увеличила ее потребление, но востребованность из года в год растет.

«Наша компания наращивает количество долгосрочных контрактов с китайскими компаниями по поставкам фанеры, в том числе, премиального качества. Возможности производства и наличие березового сырья позволяют нам обеспечить поставку продукции с необходимыми для потребителей свойствами, и мы рассчитываем на увеличение заказов в Китае», – отметила Надежда Рязанцева.

Эксклюзивной продукцией компании, представленной в экспозиции выставки SYLVA WOOD 2024, является танкерная фанера (Segezha LNG), которая поставляется для строительства танкеров, перевозящих сжиженный природный газ в Китае. Среди потенциальных покупателей – судостроительные верфи и в других странах Юго-Восточной Азии, которые специализируются на создании газохранилищ и систем изоляции танкеров, перевозящих СПГ. Фанера Segezha LNG обладает улучшенными характеристиками, позволяющими снизить испарение СПГ во время длительного морского фрахта. Всего в экспортном портфеле компании 13 видов фанеры, в том числе: для транспорта – LNG, Anthracite, Vulcan, в сфере строительства – Film Faced, Flex Ply, в дизайне помещений – Creative и Clear Ply.

Ежегодная выставка в Шанхае SYLVA WOOD 2024 объединяет глобальную торговую сеть древесины и является наиболее авторитетной в Азии площадкой для ассоциаций и компаний лесной индустрии. Дизайнеры, архитекторы, инженеры и профессиональные покупатели обсуждают здесь движения рынка, современные тренды в развитии деревообработки и производства продукции из дерева, новаторские проекты и технологии.