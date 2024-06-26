В Верховажской ЦРБ мужчина разбрызгал перцовый баллончик в лицо медику

Инцидент произошел в понедельник, 24 июня, сообщает Департамент здравоохранения Вологодской области области. В отделение скорой помощи Верховажской ЦРБ поступил звонок от мужчины, который хотел вызвать медиков супруге. На вопросы диспетчера житель Верховажья отвечал неадекватно, матерился и угрожал расправой. Несмотря на это, машина «скорой» все равно выехала на вызов.

Бригада была на месте через 8 минут. Помощь пациентке оказали на дому. Ее жизни ничто не угрожало, в госпитализации женщина не нуждалась.

В это же время, супруг пациентки продолжал звонить в «скорую» и оскорблять медработников. Далее он решил сам приехать на машине в ЦРБ, где вновь угрожал работникам, матерился, а в конце концов разбрызгал перцовый баллончик в лицо медработнику. После этого он уехал.

«Резкий запах быстро распространился по первому и второму этажу поликлиники. У медицинского персонала и пациентов еще в течение 2-3 часов после случившегося отмечался кашель, першение в горле», – рассказали в Департаменте здравоохранения.

Пострадавшему медработнику тут же оказали помощь, его сняли со смены, выдали больничный лист. О случившемся сотрудники больницы незамедлительно сообщили в полицию. На данный момент проводится проверка.