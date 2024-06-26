Георгий Филимонов поблагодарил Андрея Луценко за работу в парламенте

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов поблагодарил спикера ЗСО Андрея Луценко, который сегодня заявил о прекращении полномочий председатели, за многолетний труд.

Решение о сложении полномочий, напомним, было озвучено на 36-й сессии Законодательного собрания.

«Информирую вас, что в соответствии со статьей 247 Регламента Законодательного собрания области мною подано заявление о сложении полномочий председателя Законодательного собрания области и прекращении осуществления депутатской деятельности на профессиональной основе», - сказал Андрей Луценко.

Врио губернатора Георгий Филимонов поблагодарил Андрея Луценко за эффективную многолетнюю работу.

«Я бы хотел от всего сердца и по-мужски поблагодарить Андрея Николаевича Луценко за его работу, многолетний добросовестный труд, за высокие результаты и достигнутые вершины профессионализма. Я уверен, что на новом историческом этапе, который наступает в развитии Вологодской области, Андрей Николаевич, трудясь на ответственных высоких государственных должностях, сможет неоднократно внести существенную лепту развитие нашего региона», - заявил Георгий Филимонов.

Андрей Луценко возглавлял областной парламент с 2016 года. В законодательную власть перешел из исполнительной, на протяжении двух лет занимал пост первого заместителя губернатора Вологодской области, отвечая за социально-экономическое развитие региона. В 2021 году Андрей Луценко был повторно избран депутатом, сохранив статус руководителя ЗСО.

Андрей Луценко пользовался заслуженным авторитетом среди коллег. В своей деятельности всегда отдавал приоритет отстаиванию интересов вологжан, погружаясь в суть проблем на личных приемах.

Значительный вклад в развитие законотворческой деятельностью неоднократно отражался в многочисленных наградах, грамотах и поощрениях. Андрею Луценко вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2022 году по указу президента Андрей Луценко награжден орденом Дружбы.