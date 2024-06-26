Георгий Филимонов вошел в состав Совета глав субъектов РФ при МИД

Полномочным представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном рекомендовал кандидатуру Георгия Филимонова на эту должность.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял решение о моём включении в состав Совета глав субъектов Российской Федерации при Министерстве иностранных дел России. Благодарю за оказанное доверие! Будем и дальше работать на благо Вологодской области и всей России», – сообщил Георгий Филимонов на своей странице ВКонтакте.

Глава региона был включен в состав Совета в рамках ежегодной ротации его членов и с учетом активно развивающихся международных связей и крупных проектов сотрудничества Вологодчины с дружественными странами, в особенности с Китайской Народной Республикой.

Напомним, Совет глав субъектов РФ нацелен на повышение эффективности участия регионов в обеспечении внешнеполитических интересов России, а также развитие международных и внешнеэкономических связей ее субъектов.