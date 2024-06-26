Андрей Луценко заявил о дополнительном финансировании для ряда отраслей

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области утвердили поправки в бюджет региона на 2024 год.

Доходная часть главного финансового документа увеличена на 642 млн. рублей, и теперь составляет 136,1 млрд. Расходы выросли на 12,6 млрд. до 179,8 млрд. рублей.

2,5 млрд. дополнительно направлено на ремонт и строительство дорожной инфраструктуры. Из них почти 800 млн. рублей на содержание дорог, более 750 млн. на строительство Некрасовского моста в Вологде, 300 млн. на ремонт Октябрьского моста в Череповце. Также запланированы средства на восстановление дорог местного значения в районах и округах.

«На 1,7 млрд рублей увеличено финансирование программы по социальной поддержке граждан. В частности, 460 млн рублей направлено на строительство Дома ветеранов в Молочном, 640 млн рублей на оплату ЖКХ и единовременную материальную помощь для частичной оплаты расходов по газификации отдельным категориям граждан. 175 млн рублей – на предоставление бесплатных путевок в детские лагеря для детей из многодетных семей, 173 млн рублей – на компенсацию расходов на коммунальные услуги многодетным семьям, - рассказал председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко. – Кроме того, 144 млн рублей выделено на покупку автомобилей для семей, воспитывающих 8 и более детей, а 110 млн на компенсацию 50% стоимости коммунальных услуг и приобретение топлива и газа для ветеранов боевых действий».

Порядка 1,7 млрд. рублей направлено на развитие системы здравоохранения, в том числе почти 600 млн. на закупку лекарств для отдельных категорий граждан, 410 млн. на строительство здания третьей поликлиники в Вологде.

Также дополнительную поддержку в 745 млн. рублей получит сельское хозяйство: более 360 млн. направлено на поддержку производителей молока, почти 63 млн. – на поддержку племенного животноводства, 156 млн. – на поддержку строительства и реконструкции объектов АПК.

Кроме того, на развитие спорта дополнительно выделено почти 460 млн. рублей, порядка 420 млн. на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 276 млн. на денежное вознаграждение за классное руководство, 184 млн. на модернизацию первичного звена здравоохранения.