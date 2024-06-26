Маткапитал в Вологодской области увеличили до 150 тысяч рублей

[ Общество ]

В Вологодской области сумма региональной единовременной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей выросла в 1,5 раза.

Решение утверждено на 36-й сессии Законодательного собрания области. С предложением об усилении мер поддержки семей с детьми выступил врио главы региона Георгий Филимонов.

По словам председателя комитета по социальной политике Елены Быковой, размер регионального материнского капитала в 100 тысяч рублей не менялся более десяти лет.

«Значительное увеличение выплаты на третьего и последующих малышей – это знак внимания и уважения вологжанам, готовым жить, трудиться и развивать свои семьи на территории нашей области. Это прекрасная новость в Год семьи, объявленный в России президентом Владимиром Путиным. Надеемся, такая мера позволит молодым родителям смелее решаться на третьего ребёнка, а значит и повлечёт улучшение демографической ситуации на Вологодчине», - подчеркнула Елена Быкова.

Увеличенная единовременная денежная выплата будет предоставлена семьям, в которых третий и следующие дети родились с 1 января 2023 года.

Теги:
маткапитал пособия
 

Последние новости

Георгий Филимонов вошел в состав Совета глав субъектов РФ при МИД
Андрей Луценко заявил о дополнительном финансировании для ряда отраслей
MMS-рассылки выросли в четыре раза
Маткапитал в Вологодской области увеличили до 150 тысяч рублей
На День города в Вологде запустят экскурсионный автобус
Под Белозерском рабочего насмерть задавило строительным лифтом
В Вологде сегодня закроют два железнодорожных переезда
Специалист из Сербии возглавит тренерский штаб «Чевакаты»
Спикер Законодательного собрания Вологодской области подал в отставку
Автобус загорелся на ходу в Вологде