Маткапитал в Вологодской области увеличили до 150 тысяч рублей

В Вологодской области сумма региональной единовременной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей выросла в 1,5 раза.

Решение утверждено на 36-й сессии Законодательного собрания области. С предложением об усилении мер поддержки семей с детьми выступил врио главы региона Георгий Филимонов.

По словам председателя комитета по социальной политике Елены Быковой, размер регионального материнского капитала в 100 тысяч рублей не менялся более десяти лет.

«Значительное увеличение выплаты на третьего и последующих малышей – это знак внимания и уважения вологжанам, готовым жить, трудиться и развивать свои семьи на территории нашей области. Это прекрасная новость в Год семьи, объявленный в России президентом Владимиром Путиным. Надеемся, такая мера позволит молодым родителям смелее решаться на третьего ребёнка, а значит и повлечёт улучшение демографической ситуации на Вологодчине», - подчеркнула Елена Быкова.

Увеличенная единовременная денежная выплата будет предоставлена семьям, в которых третий и следующие дети родились с 1 января 2023 года.