На День города в Вологде запустят экскурсионный автобус

В Вологде на День города будет работать экскурсионный автобус. Вологжане и гости города смогут посмотреть основные достопримечательности города. В пресс-службе городской администрации уточнили, что все экскурсии будут платными.

«Запланирована одна поездка продолжительностью 2,5 часа с заездом в архитектурно-этнографический музей «Семенково», а также три 1,5-часовые экскурсии по Вологде», - пояснили в городской администрации.

Хотя для поездки предварительная регистрация не требуется, нужно учитывать, что в автобусе только 40 посадочных мест.

Экскурсии будут начинаться от арт-объекта «Птица-говорун» на улице Сергея Орлова.

Экскурсионные группы посетят памятник святому Герасиму, арт-объект «Дверь в...» на набережной Вологды, памятник 800-летию Вологды, памятник первому вологодскому фонарю у Красного моста, площадь Революции. Также запланирован внешний осмотр деревянных исторических зданий, отреставрированных в последние годы, в том числе Дом вологодского масла и комплекс «Заречный квартал», - говорится в сообщении.

Если тестовые поездки «приживутся» у вологжан, автобус планируют запускать каждые выходные.