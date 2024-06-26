Под Белозерском рабочего насмерть задавило строительным лифтом

[ Происшествия ]

В Белозерском округе рабочего насмерть задавило строительным лифтом. Как пояснили в региональном управлении следкома, происшествие случилось накануне на одном из лесоперерабатывающих предприятий округа.  

«На предприятии осуществлялся ремонт строительного лифта. Во время производства работ произошло падение лифта с высоты около 1,5 м на находившегося под ним электромонтера, который скончался на месте через непродолжительное время», - уточнили в управлении следственного комитета.

В настоящее время следователи выясняют причину падения лифта, а также обстоятельства нахождения рабочего в опасной зоне. Процессуальное решение будет принято по материалам проверки.

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