Под Белозерском рабочего насмерть задавило строительным лифтом

В Белозерском округе рабочего насмерть задавило строительным лифтом. Как пояснили в региональном управлении следкома, происшествие случилось накануне на одном из лесоперерабатывающих предприятий округа.

«На предприятии осуществлялся ремонт строительного лифта. Во время производства работ произошло падение лифта с высоты около 1,5 м на находившегося под ним электромонтера, который скончался на месте через непродолжительное время», - уточнили в управлении следственного комитета.

В настоящее время следователи выясняют причину падения лифта, а также обстоятельства нахождения рабочего в опасной зоне. Процессуальное решение будет принято по материалам проверки.