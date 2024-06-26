В Вологде сегодня закроют два железнодорожных переезда

[ Общество ]

В Вологде сегодня закроют железнодорожные переезды на проспекте Победы и на улице Маяковского. Движение будет перекрыто с 13.00 до 17.00 из-за ремонта пути на участке Вологда – Пост 499 км.

«Объезд железнодорожного переезда проспекта Победы будет осуществляться по улице Залинейной, Белозерскому шоссе, Окружной автодороге. Пропуск автотранспорта через переезд улицы Маяковского будет осуществляться по улице Залинейной, Белозерскому шоссе», - пояснили в региональном отделении СЖД.

Железнодорожники просят автомобилистов выбирать маршруты движения с учетом данных обстоятельств.

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