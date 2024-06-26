Специалист из Сербии возглавит тренерский штаб «Чевакаты»

Специалист из Сербии Владан Главинич возглавит тренерский штаб баскетбольной команды «Вологда-Чеваката» в новом сезоне.

«Сербская баскетбольная школа – одна из сильнейших в Европе, и мы рады началу сотрудничества с известным в этой стране опытным тренером, которого отличают трудолюбие и энтузиазм, стремление играть в зрелищный баскетбол, используя агрессивную защиту и быстрое нападение, дающее «легкие» очки», - представила нового специалиста команда в соцсетях

Известно, что Владан Главинич с 2020 года работал с игроками NBA и Евролиги. В сезоне 2018-1019 годов тренировал мужскую команду «Арагац», с которой выиграл Лигу «А» Армении и стал лучшим тренером года.