Юная вологжанка спалила кухню во время приготовления завтрака

В Вологде 15-летняя девочка спалила кухню во время приготовления завтрака. Происшествие случилось накануне в доме №80 на улице мира областного центра.

По информации регионального управления МЧС, у юной вологжанки во время приготовления завтрака вспыхнуло масло. Испуганная девочка позвонила маме, а та вызвала пожарных.

«В результате огонь повредил фасады кухонного гарнитура, напольное покрытие, образовался налёт копоти в помещении кухни. Сгорели натяжной потолок, пластиковые, горючие элементы электрической вытяжки», - уточнили в управлении МЧС.

Огнеборцам пришлось эвакуировать из подъезда 7 человек, в том числе двух детей.