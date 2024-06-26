Юная вологжанка спалила кухню во время приготовления завтрака

[ Происшествия ]

В Вологде 15-летняя девочка спалила кухню во время приготовления завтрака. Происшествие случилось накануне в доме №80 на улице мира областного центра.

По информации регионального управления МЧС, у юной вологжанки во время приготовления завтрака вспыхнуло масло. Испуганная девочка позвонила маме, а та вызвала пожарных.

«В результате огонь повредил фасады кухонного гарнитура, напольное покрытие, образовался налёт копоти в помещении кухни. Сгорели натяжной потолок, пластиковые, горючие элементы электрической вытяжки», - уточнили в управлении МЧС.

Огнеборцам пришлось эвакуировать из подъезда 7 человек, в том числе двух детей.

Теги:
пожар завтрак
 

Последние новости

Специалист из Сербии возглавит тренерский штаб «Чевакаты»
Спикер Законодательного собрания Вологодской области подал в отставку
Автобус загорелся на ходу в Вологде
Партия «Новые люди» выдвинула кандидатов на довыборы в Заксобрание
Юная вологжанка спалила кухню во время приготовления завтрака
Вологодское «Динамо» разгромило соперника из Орехово-Зуева на своем поле
Жесткое столкновение автомобиля и мотоцикла произошло в Череповце
Областные депутаты рассмотрят более 40 вопросов на завтрашней сессии Заксобрания
Житель Тотьмы поджег дом друга из-за старой обиды
В сельских школах Вологодчины отремонтируют в этом году шесть спортзалов