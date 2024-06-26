Вологодское «Динамо» разгромило соперника из Орехово-Зуева на своем поле

Вологодское «Динамо» одержало крупную победу в чемпионате второй лиги по футболу. В 13-м туре дивизиона «Б» вологодские футболисты на своем поле разгромили «Знамя Труда» из Орехово-Зуева.

Все пять голов в ворота соперника в составе бело-голубых забивали разные футболисты. Счет открыли гости, но затем в середине первого тайма в течении 15-ти минут отличились Антон Бетюжнов, Даниил Криворучко и Никита Киреев, и на перерыв команды ушли при счёте 3:1.

Во втором тайме ударом с ближней дистанции Семён Финашин сделал преимущество вологжан в три гола. В компенсированное время после скоростной контратаки Егор Лошков установил окончательный счёт в матче - 5:1. Второй раз в этом сезоне команда Рудольфа Чесалова забивает 5 мячей в ворота соперника.

«Готовились к матчу, футболистам показывали слабые-сильные стороны команды. Очень хорошо реализовали план на матч. Хорошо зашли, особенно два мяча, которые мы тренировали с этой позиции, мы и забили. Очень порадовала реализация, очень порадовало, что команда, даже пропустив мяч со стандартного положения, не опустила голову, спокойно работали и как итог заслужено победили», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо» Рудольф Чесалов.

«Динамовцы» с 17-ю очками сохраняют 9 строчку в группе 2. В следующем туре бело-голубые сыграют с «Балтикой-БФУ». Матч пройдёт в Калининграде 1 июля.