Житель Тотьмы поджег дом друга из-за старой обиды

Ранее судимый житель Тотьмы предстал перед судом за поджог дома своего приятеля, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Вечером 16 ноября прошлого года двое мужчин распивали алкоголь в квартире одного из них по улице Заводской поселка Глубокое Тотемского района.

Во время застолья 38-летний гость вспомнил, как хозяин квартиры его когда-то оскорбил, и захотел его проучить. Он сказал приятелю, что сожжет дом, где находится его квартира, однако хозяин не придал угрозе значения. Тогда гость пошел к своему дровянику, взял кусок бересты, положил его между досок под окном квартиры потерпевшего и поджег. Но возгорания не произошло, поэтому мужчина продолжил свои попытки. Он вошел в открытые двери крыльца соседней квартиры, нашел там тряпку, поджег ее и бросил на деревянную скамейку на крыльце. Убедившись, что огонь начал расходиться, злоумышленник ушел домой.

В результате действий мужчины огнем были уничтожены помещения обеих квартир и находящееся в них имущество.

Тотьмича обвинили в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога. На суде мужчина признал вину в совершении поджога и размера причинного ущерба одному из потерпевших. Не согласился с размером ущерба и морального вреда другому потерпевшему, но в содеянном раскаялся.

Тотемский районный суд признал поджигателя виновным. С учетом того, что ранее тотьмич неоднократно привлекался к уголовной ответственности, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших.