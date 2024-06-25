В сельских школах Вологодчины отремонтируют в этом году шесть спортзалов

Ремонт проведут в спортивных залах в Бабаевской основной общеобразовательной школе №3, Подболотной средней общеобразовательной школе в Бабушкинском округе, Дубровской основной школе имени В.В. Сугрина и Первомайской средней школе в Вологодском округе, Шухободской школе в Череповецком районе и Чёбсарской школе в Шекснинском районе. Работы завершат до начала учебного года.

«Вологодская область не первый год участвует в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». С 2019 года было отремонтировано 28 спортзалов в сельских школах. К концу 2024 года их количество достигнет 34. Это позволяет улучшить условия занятия спортом для десятка тысяч детей», – рассказал заместитель губернатора области Александр Ершов.

В школах обновляются не только помещения, но и оборудование для занятий спортом. Так, в Подболотной средней общеобразовательной школе уже отремонтировано напольное покрытие, сейчас специалисты красят стены. Здесь уже установили теннисный стол, волейбольную сетку, бадминтонные стойки, надувную акробатическую дорожку, навесной щит для метания в цель, ворота для мини-футбола, баскетбольные кольца, гимнастическое оборудование и тренировочную лестницу.

В Дубровской основной школе имени Сугрина В.В отремонтирован пол и перегородки, побелен потолок, идёт процесс покраски стен, начался ремонт в раздевалках. В Первомайской средней школе демонтировано напольное покрытие и спортивные конструкции, начата отделка стен, откосов у окон и установка дверей.