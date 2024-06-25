Студентка ЧГУ победила в конкурсе Росмолодежь.Гранты

[ Общество ]

Объявлены результаты Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц, который проходил с мая по июнь.

«Студентка Череповецкого государственного университета Кристина Шишебарова одержала победу в конкурсе Росмолодежь.Гранты в рамках IV Всероссийского форума «Волонтеры финансового просвещения: 5 лет вместе». Девушка получила финансовую поддержку в размере 380 тысяч рублей на реализацию проекта, направленного на повышение финансовой грамотности среди молодежи Вологодчины», – сообщили в пресс-службе врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

В течение года девушка вместе с командой проводила тематические мероприятия по финансовой грамотности в школах и колледжах Череповца. Сейчас Кристина готовится к реализации нового проекта «FINGRAM», который будет воплощен на средства гранта.

Это не первая победа череповчанки в грантовых конкурсах. В прошлом году она получила 352 тысячи рублей в первом сезоне конкурса Росмолодёжь.Гранты и субсидию от Правительства Вологодской области в размере 139 тысяч рублей в областном конкурс.

Теги:
студенты грант финансовая грамотность
Фото: группа ВКонтакте "Молодежь Вологодской области"
 

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