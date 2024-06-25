Вологодский предприниматель ответит в суде за травмирование ребенка на батуте

Прокуратурой города Вологды утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, 35-летний индивидуальный предприниматель, в одном из семейных активити-парков Вологды установил «Батутную арену». Услуги оказывал, не соблюдая требования безопасности, установленные законодательством.

В результате этого, в июне 2023 года 10-летний мальчик получил компрессионный перелом грудных позвонков, повлекший тяжкий вред здоровью. Ребенок выполнял прыжок, запрещенный правилами пользования батутом, при этом квалифицированный персонал отсутствовал.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения дело будет направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.