Вологодский предприниматель ответит в суде за травмирование ребенка на батуте

[ Происшествия ]

Прокуратурой города Вологды утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, 35-летний индивидуальный предприниматель, в одном из семейных активити-парков Вологды установил «Батутную арену». Услуги оказывал, не соблюдая требования безопасности, установленные законодательством.

В результате этого, в июне 2023 года 10-летний мальчик получил компрессионный перелом грудных позвонков, повлекший тяжкий вред здоровью. Ребенок выполнял прыжок, запрещенный правилами пользования батутом, при этом квалифицированный персонал отсутствовал.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения дело будет направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.

Теги:
батуты травма пострадал ребенок прокуратура
 

Последние новости

Вологодский предприниматель ответит в суде за травмирование ребенка на батуте
Сокольское предприятие производило небезопасную мясную продукцию
В Вологодской области построят 8 многоквартирных домов для детей-сирот
Жители многоквартирного дома Вологды могут лишиться парковки
Гостиница «Вологда» сменила название
«Чеваката» продлила контракт с помощником главного тренера
Андрей Накрошаев показал новую схему движения транспорта по площади Бабушкина
Андрей Луценко заявил о выделении дополнительно более 360 млн рублей на производство молока
Партия «Новые люди» поддержит инновационный проект вологодских студентов
ТРЦ «Макси» — один из крупнейших торговых центров в Петрозаводске