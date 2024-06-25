Сокольское предприятие производило небезопасную мясную продукцию

[ Общество ]

Мясоперерабатывающее предприятие Сокольского округа производило небезопасную мясную продукцию. К такому выводу пришли специалисты межрегионального управления Россельхознадзора в ходе анализа системы «Меркурий».

По словам сотрудников ведомства, в ходе проверки был установлено, что при производстве «Ливерной» колбасы и шпика «Бутербродный» использовалось сырье, на которое были оформлены ветеринарные документы без указания полных и достоверных сведений.

«Таким образом, в действиях хозяйствующего субъекта усматриваются признаки нарушений обязательных ветеринарных требований, которые дают основание полагать, что предприятие осуществляет деятельность с нарушением требований законодательства РФ в сфере ветеринарии», - пояснили в управлении Россельхознадзора.

Предприятию выдано предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства и указано на внесение достоверных сведений о сырье.

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россельхознадзор Меркурий
 

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