В Вологодской области построят 8 многоквартирных домов для детей-сирот

В Вологодской области будет построено 8 многоквартирных домов для детей-сирот. Как пояснили в пресс-службе врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, строительство домов ведется в рамках программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания».

«До конца года планируем обеспечить жильем 296 детей-сирот. Уже сданы три жилых дома в поселке Кадуй, городе Грязовце и селе Липин Бор. По программе заключено еще 8 государственных контрактов на строительство многоквартирных домов в разных муниципалитетах региона», - рассказал Георгий Филимонов.

В настоящее время уже начато строительство домов в Череповце, Харовске и Никольске, деревне Климовское Череповецкого района, поселках Вожега и Сазоново, селах Нюксеница и Тарногский Городок. Также в этом году планируется объявить аукционы на строительство 9-квартирного дома в Сямже и 12-квартирного дома в Кич-Городке.

На стадии завершения находится проектирование дома на 24 квартиры в деревне Нифантово Шекснинского района. Дополнительно идет подготовка проектов 9-квартирных домов для детей-сирот в Бабаевском, Верховажском, Междуреченском округах, Великом Устюге, Кадуе, Вытегре и Череповце.