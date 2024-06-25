Жители многоквартирного дома Вологды могут лишиться парковки

В Вологде разгорается скандал вокруг парковки около многоквартирного дома №62 по улице Ленинградской. Примерно три недели назад жильцы дома узнали, что их парковка была продана на аукционе частному лицу.

«Мы узнали об этом из объявлений, которые появились на дверях подъездов. Там было указано, что участок перешел в частную собственность и нам необходимо убрать оттуда свои автомобили», - рассказал житель дома Алексей Альтапов.

Примечательно, что этот девятиэтажный дом расположен на некотором удалении от основных городских улиц и больше мест, где жителям дома можно парковать свои автомобили, около дома нет. Возмущенные жители связались с самим новым владельцем их земельного участка, а также пригласили представителей городской администрации, чтобы выяснить, каким образом земельный участок около их дома перешел в частные руки.

Как выяснилось, территория находилась в собственности у застройщика дома – ООО «Стройсектор», который был ликвидирован в январе 2023 года после проведения процедуры банкротства. В процессе банкротства все имущество компании было выставлено на торги и земельный участок у дома №62 «ушел с молотка».

«Нам владелец территории пояснил, что огородит территорию, поставит шлагбаум и сделает въезд платным», - пояснил Алексей Альтапов.

Жители дома недоумевают – они за свои деньги занимались благоустройством территории – проводили там освещение, устанавливали камеры видеонаблюдения, зимой чистили парковку от снега, а сейчас она досталась частнику. Также непонятно, как будет организован вывоз мусора, поскольку площадка с мусорными контейнерами для сбора ТБО находится на проданной территории. В частные руки перешел даже тротуар около дома.

В администрации города жильцам дома пояснили, что смогут лишь оказать содействие в некоторых вопросах, а вмешиваться в спор не имеют права, поскольку это частная собственность.

По словам Алексея Альтапова, это первый случай в Вологде, когда территория около дома, которая фактически является придомовой и принадлежит жильцам, теперь стала частной собственностью.

«На этой площадке и без того всего 88 машиномест вместо положенных 133. Если частник закроет проезд на территорию, совершенно непонятно, где жильцам оставлять свои автомобили», - говорят жители дома.

Через домовой чат жильцы дома на Ленинградской,62 договорились, что будут нанимать адвоката и намерены решать вопрос об отмене сделки через арбитражный суд, поскольку другого правового варианта отстоять свою общедомовую собственность у них нет.