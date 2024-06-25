Гостиница «Вологда» сменила название на «Мартон». В конце мая гостиница была выкуплена сетью краснодарского предпринимателя Андрея Марченко «Мартон». Известно, что на сайте «Авито» собственник продавал «Вологду» за 220 млн рублей.

Всего у нового собственника более 50 отелей в разных регионах страны. Ранее сообщалось, что предприниматель намерен реконструировать существующую гостиницу и расширить номерной фонд. При этом категория гостиницы — три звезды — не поменяется.