Гостиница «Вологда» сменила название

[ Общество ]

Гостиница «Вологда» сменила название на «Мартон». В конце мая гостиница была выкуплена сетью краснодарского предпринимателя Андрея Марченко «Мартон». Известно, что на сайте «Авито» собственник продавал «Вологду» за 220 млн рублей.

Всего у нового собственника более 50 отелей в разных регионах страны. Ранее сообщалось, что предприниматель намерен реконструировать существующую гостиницу и расширить номерной фонд. При этом категория гостиницы — три звезды — не поменяется.

«Отличительная особенность наших отелей — почасовая оплата номера. Когда гость может несколько часов передохнуть до поезда в нашем отеле или приехать рано утром, принять душ и подготовиться, например, к деловой встрече», — сообщал представитель собственника Иван Марченко.

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