Андрей Накрошаев показал новую схему движения транспорта по площади Бабушкина

Врио мэра Вологды Андрей Накрошаев показал новую схему движения по площади Бабушкина, которая будет актуальной после ее реконструкции.

По его словам, на площади появятся две зоны для бесплатной парковки автомобилей на 86 машиномест. Также будет парковка на 8 мест для маломобильных граждан.

На площади будет выделена зона кратковременной остановки частного транспорта для посадки и высадки пассажиров. Кроме того, появятся зоны для остановки туристических, городских и междугородних автобусов, а также для такси с лицензией.