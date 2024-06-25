Андрей Накрошаев показал новую схему движения транспорта по площади Бабушкина

[ Общество ]

Врио мэра Вологды Андрей Накрошаев показал новую схему движения по площади Бабушкина, которая будет актуальной после ее реконструкции.

По его словам, на площади появятся две зоны для бесплатной парковки автомобилей на 86 машиномест. Также будет парковка на 8 мест для маломобильных граждан.

На площади будет выделена зона кратковременной остановки частного транспорта для посадки и высадки пассажиров. Кроме того, появятся зоны для остановки туристических, городских и междугородних автобусов, а также для такси с лицензией.

«Движение по площади станет понятным и безопасным для пешеходов и автомобилистов», - уточнил врио мэра Вологды.

схема

Теги:
площадь Бабушкина схема движения
 

Последние новости

Гостиница «Вологда» сменила название
«Чеваката» продлила контракт с помощником главного тренера
Андрей Накрошаев показал новую схему движения транспорта по площади Бабушкина
Андрей Луценко заявил о выделении дополнительно более 360 млн рублей на производство молока
Партия «Новые люди» поддержит инновационный проект вологодских студентов
ТРЦ «Макси» — один из крупнейших торговых центров в Петрозаводске
Сотрудница почты в Череповце оформила сотни сим-карт на подставных лиц
Объявлена программа фестиваля молодого кино VOICES
Двоих ранее судимых трафаретчиков задержали в Вологде
На Вологодчине работает карта с местами досуга для подростков