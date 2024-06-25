Андрей Луценко заявил о выделении дополнительно более 360 млн рублей на производство молока

На ближайшей сессии Законодательного собрания Вологодской области депутаты рассмотрят поправки в областной бюджет, в частности, выделение дополнительных средств на реализацию государственных программ. В целом предлагается увеличение расходов на эти цели в 2024 году на сумму свыше 11,8 млрд. рублей. Из них порядка 745 млн рублей дополнительно направлено на госпрограмму «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области».

Председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко подчеркнул, что значительная часть дополнительных средств, а именно 361,5 млн. рублей будет направлена на поддержку собственного производства молока. Этот вопрос неоднократно становился предметом обсуждения на заседаниях профильного комитета.

«Сумма средств, которая выделялась в области на субсидии производителям этого вида продукции, последние пять лет оставалась на одном и том же уровне и составляла порядка 1,5-1,6 млрд. рублей. Например, в 2024 году общий объем господдержки был предусмотрен в размере 1,57 млрд. рублей. При этом ежегодно увеличиваются объемы выпускаемого молока, по объективным причинам растет и себестоимость его производства, - рассказал Андрей Луценко.

По его словам, дополнительная потребность в субсидиях в прошлом году составляла более 200 млн. рублей из расчета среднеквартальной потребности в поддержке товаропроизводителей в размере 450 млн. рублей. Внесенные поправки позволят решить проблему и обеспечить выплату субсидий производителям молока в полном объеме.

Также поправками в областной бюджет предусмотрено выделение 156,0 млн. рублей на поддержку строительства, реконструкции, модернизации объектов агропромышленного комплекса, 62,6 млн. рублей - на поддержку племенного животноводства, 35,5 млн. рублей – на поддержку деятельности по первичной и последующей переработке сельскохозяйственной продукции в части уплаты процентов по кредитам, 2,3 млн. рублей – на поддержку строительства объектов, используемых в своей деятельности хозяйства.