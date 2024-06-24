Партия «Новые люди» поддержит инновационный проект вологодских студентов

Партия «Новые люди» поддержит инновационный проект молодых вологодских предпринимателей по контролю качества сварных соединений трубопроводов. Изобретатели проекта – студентки Вологодского госуниверситета, которые предложили использовать для контроля качества рентгенографическое оборудование.

В команде изобретателей - Анастасия Коканова, Мирослава Долгодворова и Ирина Ушакова. Проект создан в рамках программы развития молодежного предпринимательства «Я в деле» партии «Новые люди» и был презентован в Москве.

Всего в финале пятого сезона программы «Я в деле» приняла участие 71 команда со всей России. Это авторы лучших бизнес-проектов, которые выиграли региональные этапы.

«С каждым сезоном проекты становятся всё глубже и технологичнее. Студенты стремятся применить знания, полученные в вузе, на практике. Хотят приносить пользу окружающим, своей стране. Это пример настоящего деятельного патриотизма. Одновременно студенты учатся работать в команде. Многие потом становятся наставниками и помогают новичкам. Такой опыт пригодится в любой работе», — сказал лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

Образовательная программа молодежного предпринимательства «Я в деле» была инициирована в январе 2022 года и реализуется благотворительным фондом «Капитаны» при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи. Программа высоко оценена премьер-министром Михаил Мишустин. За 2,5 года ее участниками стали более 235 тысяч студентов и старшеклассников, которые подготовили 11 тысяч проектов, многие из которых превратились в реальные стартапы.

Присоединиться к программе можно по ссылке явделе.рф.