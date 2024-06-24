Сотрудница почты в Череповце оформила сотни сим-карт на подставных лиц

Следственным управлением УМВД России по г. Череповцу завершено расследование уголовное дела в отношении 40-летней местной жительницы. Она обвиняется в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, совершенном с использованием служебного положения, а также в подделке официального документа, предоставляющего права, в целях его использования.

О преступных действиях женщины стало известно в начале прошлого года. Тогда сотрудник службы безопасности одного из мобильных операторов обратил внимание на значительных рост продаж сим-карт в конкретном почтовом отделении в Череповце. При выборочной проверке обнаружилось, что все граждане, приобретавшие сим-карты у одного из работников почты, не являются жителями Вологодской области. Активация этих сим-карт также происходила за пределами региона. Работник службы безопасности компании обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники УМВД и УФСБ России по Вологодской области вскрыли преступную схему неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации и оформления фиктивных договоров на оказание услуг сотовой связи.

Установлено, что в период с июня 2021 года по февраль 2023 года жительница череповчанка, будучи начальником отделения почтовой связи, использовала свое служебное положение и доступ к базе данных, чтобы оформлять сим-карты различных операторов связи на паспортные данные граждан РФ без их личного присутствия, ведома и согласия. За каждую реализованную сим-карту сотрудница получала выплату.

Паспортные данные граждан она получала от двоих своих знакомых, которые находили их в сети Интернет. Один экземпляр каждого из фиктивных договоров и сим-карту она в дальнейшем передавала неустановленным лицам или использовала по своему усмотрению.

Согласно показаниям самой череповчанки, которая признала свою вину и согласилась сотрудничать со следствием, в месяц она оформляла на подставных лиц порядка 20 – 30 сим-карт.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.