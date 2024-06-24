Объявлена программа фестиваля молодого кино VOICES

Фестиваль молодого кино VOICES, который пройдет с 3 по 7 июля в Череповце и с 4 по 7 июля в Вологде, опубликовал полную программу фестиваля и программу специальных мероприятий. В этом году VOICES пройдет в 11-й раз, зрители увидят 36 кинопоказов, два концерта, пять лекций и два выставочных проекта.

Кинопрограмма фестиваля включает конкурс полнометражных дебютов и вторых фильмов, а также конкурс короткого метра. Победителей конкурса по традиции определят зрители.

Режиссеры конкурсных картин представят фильмы и обсудят их со зрителями. Гостями фестиваля станут: режиссер драмы «Королевство» Татьяна Рахманова и продюсеры фильма Мария Маевская и Валерия Мостовая (Россия); режиссеры драмы «Угол наклона» Анна Далингер и Станислав Фомичев, а также исполнитель одной из главных ролей Захар Ратчин (Россия); режиссер фантастической драмы «Пришелец» Иван Соснин и продюсеры фильма Яна Шмайлова, Максим Добромыслов (Россия); а также режиссер короткометражного фильма «Магия и пропаганда» Лилия Филина (Россия).

Помимо конкурса, на фестивале будут представлены и другие кинопрограммы: «Специальные показы», «ГЭС-2хVOICES: ретроспектива Виктора Эрисе», «Юбилей. К 95-летию Алена Таннера», «Памяти Паоло Тавиани», «Деревенские мотивы», «Великий Вертов», «Юбилей» к 50-летию фильма Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Немая империя: Евгений Бауэр», «О, спорт», «Сделано в Череповце».

При поддержке проекта «Лекторий» состоятся лекции историков кино Наума Клеймана и Николая Изволова, кинокритика Алексея Гусева, кинооператора Алексея Родионова и редактора «Подписных изданий» Артема Макояна. Площадкой станет Вологодская областная универсальная научная библиотека.

В Вологодской областной картинной галерее откроется выставка «Приношение пашне» режиссеров и мультимедийных художников Елены Самородовой и Сергея Сонина, куратора Светланы Тэйлор. Выставка представляет собой многоуровневый проект, который состоит из видеобалета, инсталляции, дендроскульптур, фотографий и рисунков. Главные темы – время, история, круг жизни, сакральная география, тайны архаических мифов и образы бессознательного. Выставка будет работать в дни фестиваля. Авторы лично представят проект.

В галерее «Красный мост» откроется выставочный проект «Голоса русского бессознательного». Режиссеры Софья Горленко и Глеб Кузнецов ищут ответ на вопрос «Что такое Русское Бессознательное», облекая его проявления в кинообразы, материальные объекты и предметы одежды. В прошлом году на VOICES был показан фильм Софьи Горленко «Тонкой нитью», в 2022 году – «Атлантида Русского Севера». Авторы лично представят выставку.

На самой атмосферной площадке фестиваля, в Консисторском дворе Вологодского Кремля, 4 июля пройдет концерт электронной московской группы Stolen Loops. В своих композициях Григорий Калинин и Сергей Шайдаков смешивают различные направления электронной музыки: от эмбиента и хауса до брейкбита и трип-хопа. Сначала музыканты озвучат проект «Приношение пашне», затем сыграют свой сет.

5 июля в Консистории выступит композитор и пианист Анатолий Дзюба. На концерте «Диалоги с тишиной» прозвучит музыка, написанная в разных жанрах – романтические сонаты для альта и фортепиано, джазовые композиции для саксофона и даже неоклассическая сюита «Лен», посвященная Вологде.

Музыкальную линию в Консистории в этот же день продолжит показ фильма «Умирающий лебедь» под аккомпанемент тапера Филиппа Чельцова. 6 июля пианист «оживит» легендарного «Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова.

7 июля завершит показы в консистории драма «Надо снимать фильмы о любви» российского режиссера Романа Михайлова.

Открытие фестиваля по традиции пройдет в кинотеатре «Ленком» – 4 июля в 19:00 зрители увидят драму «Черный чай» мавританского режиссера Абдеррахмана Сиссако – участника Основного конкурса Берлинского кинофестиваля 2024 года. На VOICES состоится российская премьера картины.

Закрытие фестиваля состоится в «Ленкоме» 7 июля в 18:00. Будет представлена драма «Закройте глаза» испанского классика Виктора Эрисе – первая за 30 лет картина режиссера, участник Официальной программы Каннского кинофестиваля – 2023.

В Череповце состоятся девять кинопоказов, пройдут лекция, концерт и выставка.