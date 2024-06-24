Двоих ранее судимых трафаретчиков задержали в Вологде

В областном центре полиция составила административные протоколы на двоих местных жителей за пропаганду наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Недавно в 6-м микрорайоне в большом количестве начали появляться надписи на заборах и зданиях. Этим обеспокоились жители района и обратились в полицию. Правоохранители выяснили, что таким образом неизвестные распространяют рекламу сайта, связанного с незаконной торговлей наркотиками.

Участковым удалось установить личности подозреваемых. Ими оказалась 26-летний мужчина и 35-летняя женщина, оба ранее судимые. Подозреваемые сознались в содеянном. Они пояснили, что такую работу им предложил незнакомец. После выполнения задания он передавал подозреваемым деньги. Всего установлена причастность данных граждан к нанесению десяти надписей.

По данному факту в отношении задержанных составлены административные протоколы по статье о пропаганде либо незаконной рекламе наркотических средств. Собранные материалы направлены в суд для принятия решения.