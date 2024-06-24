Двоих ранее судимых трафаретчиков задержали в Вологде

[ Общество ]

В областном центре полиция составила административные протоколы на двоих местных жителей за пропаганду наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Недавно в 6-м микрорайоне в большом количестве начали появляться надписи на заборах и зданиях. Этим обеспокоились жители района и обратились в полицию. Правоохранители выяснили, что таким образом неизвестные распространяют рекламу сайта, связанного с незаконной торговлей наркотиками.

Участковым удалось установить личности подозреваемых. Ими оказалась 26-летний мужчина и 35-летняя женщина, оба ранее судимые. Подозреваемые сознались в содеянном. Они пояснили, что такую работу им предложил незнакомец. После выполнения задания он передавал подозреваемым деньги. Всего установлена причастность данных граждан к нанесению десяти надписей.

По данному факту в отношении задержанных составлены административные протоколы по статье о пропаганде либо незаконной рекламе наркотических средств. Собранные материалы направлены в суд для принятия решения.

«Полицейские продолжают работу в данном направлении и обращают внимание, что в настоящее время рассматривается ряд поправок в действующее законодательство, ужесточающих ответственность за рекламу и пропаганду наркотиков, вплоть до уголовной. Кроме того, деятельность лиц, наносящих на здания и сооружения информацию, рекламирующую конкретные места и способы приобретения наркотических средств (ресурсы в интернете и т.п.) может в ряде случаев рассматриваться как соучастие в их сбыте, что также предполагает привлечение к уголовной ответственности», - пояснили в пресс-службе областного УМВД.

 

Теги:
пропаганда наркотики административная ответственность
 

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