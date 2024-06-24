На Вологодчине работает карта с местами досуга для подростков

Электронная карта размещена на геопортале Вологодской области. С помощью сервиса можно быстро найти места для отдыха и спорта, в том числе стадионы, спортивные и культурные центры, детские площадки, скейт-парки и многое другое.

«Приглашаем подростков и их родителей использовать электронную карту территорий для поиска интересных мест для того, чтобы провести время не только интересно, но и с пользой для здоровья. Пусть впечатления о лете будут яркими и позитивными», – сообщила начальник департамента цифрового развития Вологодской области Ирина Просвирякова.

Карта регулярно обновляется, на ней появляются новые объекты. Как отмечают специалисты, ресурс не только помогает сократить количество правонарушений среди подростков, но и способствует развитию и самореализации подрастающего поколения через занятия спортом, творчеством и другими видами активного досуга.