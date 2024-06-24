Пропавший более недели назад кадуйский пенсионер обнаружен погибшим

[ Происшествия ]

Около поселка Кадуй обнаружен погибшим местный пенсионер, которого родственники разыскивали больше недели. По информации регионального управления следственного комитета, тело мужчины было найдено днем в реке Ворон недалеко от Кадуя. Погибший извлечен из воды спасателями. Мужчина опознан очевидцами.

«Следователи СКР незамедлительно выехали на место происшествия. При осмотре повреждений верхней одежды и на теле погибшего не выявлено», - уточнили в региональном следкоме.

Для определения причин гибели пенсионера назначена судмедэкспертиза. По факту обнаружения тела погибшего проводится доследственная проверка.

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