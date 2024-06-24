Пропавший более недели назад кадуйский пенсионер обнаружен погибшим

Около поселка Кадуй обнаружен погибшим местный пенсионер, которого родственники разыскивали больше недели. По информации регионального управления следственного комитета, тело мужчины было найдено днем в реке Ворон недалеко от Кадуя. Погибший извлечен из воды спасателями. Мужчина опознан очевидцами.

«Следователи СКР незамедлительно выехали на место происшествия. При осмотре повреждений верхней одежды и на теле погибшего не выявлено», - уточнили в региональном следкоме.

Для определения причин гибели пенсионера назначена судмедэкспертиза. По факту обнаружения тела погибшего проводится доследственная проверка.