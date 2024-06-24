На развитие Верховажского округа будет выделено почти 1,5 млрд рублей

На развитие Верховажского округа в ближайшие два года будет выделено 1,5 млрд рублей. Об этом заявил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов после встречи с жителями округа, которая прошла в минувшую пятницу.

«На этот и следующий год стоит почти 1,5 миллиарда рублей на финансирование программ на территории Верховажского округа. В этом году мы выделили 5,5 миллионов рублей на оснащение общежития филиала Тотемского политехнического колледжа в Верховажье. Ремонт учебного корпуса колледжа стоимостью 8,4 миллиона рублей будет передвинут на 2025 год. Также требуется строительство школьного стадиона и пристройки к Верховажской средней школе», - рассказал Георгий Филимонов.

Как уточнили в пресс-службе врио губернатора, строительство нового стадиона в Верховажской средней школе имени Кремлева является частью комплексного проекта по модернизации учебного заведения. В его мамках планируется построить пристройку к школе на 330 мест с пищеблоком и новыми кабинетами. Проект вынесен на градсовет и, если федеральный бюджет откажется его финансировать, он будет реализован за счет областных средств.

Также на встрече было решено модернизировать комплексный центр социального обслуживания населения и обновить канализационную систему Верховажья, приобрести новое оборудование для Верховажской детской школы искусств и новую машину для библиотечного обслуживания жителей округа.