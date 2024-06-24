Популярный телеканал снял фильм в Доме вологодского масла

[ Общество ]

Российский познавательный телеканал Russian Travel Guide снял фильм про «Дом вологодского масла». Съемки в Доме масла прошли накануне.

«Съемочная группа обратилась к нам, чтобы дополнить свой фильм о Русском Севере историей вологодского маслоделия. В эфир войдет рассказ от нашего экскурсовода Софии. Уникальные технологии, народный промысел, разговор с самим Николаем Верещагиным… Всё рассказали и показали», - сообщает Дом вологодского масла в соцсетях.

Фильм выйдет на русском и английском языках. Аудитория Russian Travel Guide составляет 30 млн зрителей по всему миру.

Russian Travel Guide – российский познавательный телеканал, который является членом Ассоциации кабельного телевидения России. В эфире - документальные фильмы о неизведанных местах, культурном и географическом богатстве России. Все фильмы, транслируемые на Russian Travel Guide, создаются собственными производственными компаниями.

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