УФАС обязало администрацию Вологды убрать 71 незаконную рекламу

[ Общество ]

Антимонопольное ведомство обязало администрацию Вологды убрать 71 незаконно установленную рекламу в городе.  

«Согласно выданному предупреждению, администрация города должна демонтировать незаконно установленные рекламные баннеры, щитовые конструкции и билборды по улицам Ленинградской, Клубова, Благовещенской, Окружного шоссе, Московского шоссе, Преображенского, Южакова, Ильюшина, Фрязиновской, Рабочей, микрорайона ГПЗ-23», - пояснили в региональном управлении ФАС.

Усилить контроль за порядком установки и эксплуатации рекламы ранее УФАС РФ поручило своим региональным органам, - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

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