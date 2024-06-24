УФАС обязало администрацию Вологды убрать 71 незаконную рекламу

Антимонопольное ведомство обязало администрацию Вологды убрать 71 незаконно установленную рекламу в городе.

«Согласно выданному предупреждению, администрация города должна демонтировать незаконно установленные рекламные баннеры, щитовые конструкции и билборды по улицам Ленинградской, Клубова, Благовещенской, Окружного шоссе, Московского шоссе, Преображенского, Южакова, Ильюшина, Фрязиновской, Рабочей, микрорайона ГПЗ-23», - пояснили в региональном управлении ФАС.

Усилить контроль за порядком установки и эксплуатации рекламы ранее УФАС РФ поручило своим региональным органам, - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.