Вологодские синоптики обещают потепление

Прохождение холодного фронта в конце прошлой недели способствовало похолоданию в Вологодской области. К примеру, в ночь на вторник температура воздуха составит всего от +5 до +10 градусов, что значительно холоднее ночей предыдущих трех недель июня.

Также прохладной будет погода в среду. На востоке региона до +15 градусов тепла, в западных районах до +20 градусов.

«С четверга, начиная с западных районов и округов, под влиянием антициклона начнется потепление, столбики термометров устремятся к отметкам от +20 до +25 градусов, однако центр и восток региона пока останутся в более прохладной воздушной массе - от +15 до +20 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В пятницу продолжится повышение температуры и в последующие дни температурный фон начнет превышать климатическую норму. В дневные часы воздух будет прогреваться до +25 градусов.