В Бабаевском округе назначен новый прокурор. Им стал бывший заместитель прокурора Шекснинского района, младший советник юстиции Антон Упадышев.

Как сообщает прокуратура Вологодской области, Антон Упадышев начал службу в органах прокуратуры с 2015 года в должности помощника прокурора Череповца. Также Антон Упадышев работал прокурором отдела по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры.

Бывший прокурор Бабаевского округа Сергей Тяглов, напомним, в марте этого года был назначен прокурором Шекснинского района.