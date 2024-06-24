В Бабаевском округе назначен новый прокурор

[ Общество ]

В Бабаевском округе назначен новый прокурор. Им стал бывший заместитель прокурора Шекснинского района, младший советник юстиции Антон Упадышев.

Как сообщает прокуратура Вологодской области, Антон Упадышев начал службу в органах прокуратуры с 2015 года в должности помощника прокурора Череповца. Также Антон Упадышев работал прокурором отдела по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры.

Бывший прокурор Бабаевского округа Сергей Тяглов, напомним, в марте этого года был назначен прокурором Шекснинского района.

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