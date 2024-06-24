Вологжанка стала бронзовым призером чемпионата России по стрельбе

Вологжанка Диана Лысцова - бронзовый призер чемпионата России по стрельбе из мелкокалиберного оружия.

Спортсменка заняла третье место в стрельбе из малокалиберной винтовки из положения «лежа» на дистанции 50 метров.

Победителем в этой дисциплине стала призер Олимпийских Игр-2021 Анастасия Галашина из Ярославской области. Второе место у Алёны Низкошапской из Хабаровского края.

Тренеры Дианы Лысцовой - Михаил Бабушкин и Елена Михайлова.

Это уже вторая медаль для вологодских стрелков на чемпионате России, который, напомним, проходит в Московской области с 17 по 27 июня. Ранее Екатерина Коршунова заняла второе место в упражнении «пневматический пистолет, дистанция 10 метров».