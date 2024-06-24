Автобус протаранил пожарный автомобиль в Вологде

[ Происшествия ]

В Вологде рейсовый автобус, следовавший по маршруту №48, протаранил пожарный автомобиль. Авария произошла накануне около семи часов вечера.

По информации регионального УМВД, пожарный автомобиль следовал по улице Зосимовской с включенными звуковыми и световыми сигналами. Автобус, ехавший по улице Герцена, начал движение на разрешающий сигнал светофора. Рейсовым автобусом управлял 51-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получила 63-летняя пассажирка автобуса, которая бригадой скорой помощи доставлена в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции уточняют обстоятельства аварии.

 

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