Автобус протаранил пожарный автомобиль в Вологде

В Вологде рейсовый автобус, следовавший по маршруту №48, протаранил пожарный автомобиль. Авария произошла накануне около семи часов вечера.

По информации регионального УМВД, пожарный автомобиль следовал по улице Зосимовской с включенными звуковыми и световыми сигналами. Автобус, ехавший по улице Герцена, начал движение на разрешающий сигнал светофора. Рейсовым автобусом управлял 51-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получила 63-летняя пассажирка автобуса, которая бригадой скорой помощи доставлена в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции уточняют обстоятельства аварии.